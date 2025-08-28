Телефоны
Опубликовано 28 августа 2025, 20:40
1 мин.

Из сертификации Galaxy S25 FE стали известны его процессор и экран

Цена стала известна накануне
В сети появились новые данные о Samsung Galaxy S25 FE — бюджетной версии флагмана. Смартфон, под кодовым названием SM-S731B, был замечен в Google Play Console. Он работает на процессоре Exynos 2400 с 10 ядрами (основное 3,2 ГГц) и графикой Xclipse 940 (1095 МГц).
Из сертификации Galaxy S25 FE стали известны его процессор и экран

© Ferra.ru

Объём оперативной памяти — 8 ГБ, экран FHD+ с плотностью пикселей 450 ppi. На телефоне установлена бета-версия Android 16.

Согласно недавно опубликованной (и уже удалённой) странице магазина Media Markt в Португалии, S25 FE получит тройную камеру 50 МП сзади, фронтальную 12 МП, батарею 4900 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт, беспроводной 15 Вт и обратной зарядки. Объём встроенной памяти начинается от 128 ГБ, возможен вариант на 512 ГБ.

Ранее сообщалось о старте продаж 19 сентября, Samsung недавно объявила о презентации, что пройдет 4 сентября. Ожидаемая цена около $649.

Источник:thetechoutlook
Автор:Максим Многословный
Теги:
#процессор
,
#Samsung