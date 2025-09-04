Из утечки стали известны характеристики и дизайн нового смартфона Oppo A6 Pro 5G

Смартфон получит 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ (1080×2376 пикселей). За работу отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300, а память представлена вариантами на 8, 12 или 16 ГБ оперативной и 256 либо 512 ГБ встроенной. Слот для карт памяти отсутствует.

Основная камера двойная: главный сенсор на 50 МП и дополнительный на 2 МП. Фронтальная камера — 16 МП, встроена в экран.

Одним из главных достоинств станет аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт. Смартфон выйдет сразу с Android 15 и фирменной оболочкой ColorOS 15.

Также заявлены NFC, поддержка двух SIM-карт, Bluetooth, Wi-Fi, разъём USB-C и сканер отпечатков в экране. Корпус выполнен из пластика, ожидается защита от воды и пыли по стандарту IP68/69.

Oppo A6 Pro 5G будет доступен в трёх цветах: золотом, чёрном и бирюзовом.