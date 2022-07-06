Из ядерных отходов предложили создавать батареи смартфонов

Ядерные батареи могут прослужить сотни и даже тысячи лет. Так, извлекая радиоактивные элементы из ядерных отходов и заключая их в алмазы с помощью химического осаждения из паровой фазы, можно превратить алмаз в своеобразный преобразователь, превращающий излучение в электричество.

Такие ядерные батареи могут питать все электронные устройства, которыми мы пользуемся сегодня. От смарт-часов и наушников до автомобилей, беспилотников и даже роботов.

Компания NDB в данный момент занимается разработкой наноалмазных батареи. По словам Нимы Голшарифи, генерального директора NDB, принцип работы таких батарей схож с солнечными, однако наноалмазные батареи вырабатывают электричество за счет излучения радиоактивных материалов, а не солнечного света.

NDB провела обширные исследования, чтобы убедиться, что их батареи эффективны при производстве телефонов и автомобилей. Во многих отношениях они не производят вредного излучения или выбросов. Ядерные батареи, состоящие из почти неразрушимых алмазов, вероятно, будут более безопасными, чем литий-ионные батареи, заявляют в компании.

NDB уже провела пробные испытания концепции и намерена подготовить рабочий продукт к 2023 году.