Из-за чего чаще всего загораются аккумуляторы смартфонов

Из-за чего чаще всего загораются аккумуляторы смартфоновИз-за плохого качества в основном
Эксперт назвал основные причины возгорания аккумулятора в смартфоне. Опасность создают плохие батареи.
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Об этом рассказал преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов. По его словам, продолжительная эксплуатация устройства с «изношенным» аккумулятором нежелательна. Вздувшийся аккумулятор «рано или поздно может разгерметизироваться и воспламениться».
К такому приводит использование неоригинальных или некачественных батарей. Некоторые аккумуляторы также опасны потому, что создаются с увеличенной ёмкостью, но с сохранением стандартных размеров.
По словам эксперта, стоит избегать непроверенных сервисных центров, так как из-за неправильного или некачественного ремонта можно повредить контроллер, отвечающий за правильное эксплуатирование аккумулятора. Это тоже может привести ко взрыву. Помимо этого, неочевидной причиной возгорания аккумулятора может стать деформация.