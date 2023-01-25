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13:56, 25 января 2023
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Из-за чего чаще всего загораются аккумуляторы смартфонов

Из-за плохого качества в основном

Эксперт назвал основные причины возгорания аккумулятора в смартфоне. Опасность создают плохие батареи.

Из-за чего чаще всего загораются аккумуляторы смартфонов

Фото: Made by Midjourney

Об этом рассказал преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов. По его словам, продолжительная эксплуатация устройства с «изношенным» аккумулятором нежелательна. Вздувшийся аккумулятор «рано или поздно может разгерметизироваться и воспламениться».

К такому приводит использование неоригинальных или некачественных батарей. Некоторые аккумуляторы также опасны потому, что создаются с увеличенной ёмкостью, но с сохранением стандартных размеров.

По словам эксперта, стоит избегать непроверенных сервисных центров, так как из-за неправильного или некачественного ремонта можно повредить контроллер, отвечающий за правильное эксплуатирование аккумулятора. Это тоже может привести ко взрыву. Помимо этого, неочевидной причиной возгорания аккумулятора может стать деформация.

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