Из-за Dynamic Island: Apple столкнулась с трудностями при производстве дисплеев iPhone 15

Согласно новому отчёту, BOE, один из поставщиков Apple, столкнулся с проблемой создания выреза Dynamic Island на панелях. Из-за этого Apple внесла изменения в свои планы. Сообщается, что производитель iPhone переносит планы массового производства дисплеев для более дешёвых моделей iPhone 15 на май и просит Samsung сделать их.

Примечательно, что график стал на месяц раньше, чем первоначальный. Apple, вероятно, переносит производство, чтобы также дать Samsung время сосредоточиться на массовом производстве панелей дисплея более высокого класса, которые будут представлены в моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max/Ultra.