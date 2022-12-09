Из-за конфликта на Украине американские морпехи могут лишиться телефонов

Одной из причин такого поступка он назвал конфликт на Украине. По словам Бергера, использование мобильного телефона может привести к фатальному исходу для солдата. Дело в том, что для уничтожения противника на большом расстоянии, теперь достаточно только иметь данные о его местонахождении.

Для этого сгодятся сигналы, излучаемые мобильными телефонами, именно они могут помочь обнаружить пехотинцев. Одной из главных задач он назвал “ограничение возможности противника отслеживать позиции морских пехотинцев”. Но стоит отметить, что конкретного плана по отказу от телефонов представлено не было.