Из-за конфликта России с Украиной в Европе значительно упали поставки смартфонов

Из-за конфликта России с Украиной в Европе значительно упали поставки смартфоновНо Apple выиграла даже в такой ситуации
Несмотря на общую тенденцию к снижению, Apple удалось нарастить свои поставки за указанный период, продав 8,9 млн iPhone. Samsung остаётся самым активным поставщиком смартфонов в Европе, но продемонстрировала спад — на 1,5 млн устройств меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ещё одна компания может похвастаться продажами — это Realme. Она отгрузила более чем в два раза больше телефонов, чем в прошлом году.
Общие поставки смартфонов в Европе снизились до 41,7 млн в мае по сравнению с 46,4 млн в том же месяце прошлого года. «Большая часть спада... была связана с тем, что Россия и Украина сильно пострадали. Поставки в страны упали на 31% и 51% соответственно по сравнению с первым кварталом 2021 года», — отметил аналитик Canalys Research.