Из-за конфликта России с Украиной в Европе значительно упали поставки смартфонов

Несмотря на общую тенденцию к снижению, Apple удалось нарастить свои поставки за указанный период, продав 8,9 млн iPhone. Samsung остаётся самым активным поставщиком смартфонов в Европе, но продемонстрировала спад — на 1,5 млн устройств меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ещё одна компания может похвастаться продажами — это Realme. Она отгрузила более чем в два раза больше телефонов, чем в прошлом году.