Из-за обновления айфоны стали быстрее разряжаться

Всё больше людей сообщают о плохом времени автономной работы после обновления. Например, iPhone 13 Pro Max начал работать всего полдня. А более старый iPhone 11 теряет 80% заряда батареи за 24 часа при двухчасовом использовании экрана.

Некоторые пользователи предположили, что в новом обновлении Apple чаще начала использовать максимальную 120-Гц частоту. Это звучит правдоподобно, но это не может быть полным объяснением, поскольку ProMotion есть только у iPhone 13 Pro и Pro Max, и это не единственные затронутые модели.