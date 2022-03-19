Из-за обновления айфоны стали быстрее разряжаться

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Из-за обновления айфоны стали быстрее разряжатьсяПроблема пока не исправлена
Ранее на этой неделе Apple начала выпускать обновление iOS 15.4. Его самой важной особенностью является возможность разблокировать телефон с помощью Face ID, не снимая медицинской маски. Однако обновление не обошлось без проблем.
Всё больше людей сообщают о плохом времени автономной работы после обновления. Например, iPhone 13 Pro Max начал работать всего полдня. А более старый iPhone 11 теряет 80% заряда батареи за 24 часа при двухчасовом использовании экрана.
Некоторые пользователи предположили, что в новом обновлении Apple чаще начала использовать максимальную 120-Гц частоту. Это звучит правдоподобно, но это не может быть полным объяснением, поскольку ProMotion есть только у iPhone 13 Pro и Pro Max, и это не единственные затронутые модели.