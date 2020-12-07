Из-за обновления iPhone начали разряжаться на 50% всего за полчаса

Жалобы пользователей опубликованы на форуме Apple Developer и Reddit. Один из владельцев смартфона Apple рассказал, что автономность его iPhone SE (2020) ухудшается с каждый апдейтом iOS 14. Поначалу устройство теряло ночью в режиме ожидания 1-2% за 8 часов. Последние пару недель оно теряет 5% за 5-6 часов. Ещё одна странность — сильный нагрев во время зарядки. Также смартфон заряжается слишком быстро, несмотря на использование 5-Вт устройства.

Сообщается, что проблемы чаще всего появляются у айфонов старых моделей — iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6s и первого поколения iPhone SE.