Из-за ошибки системы Android-телефоны начали удалять файлы пользователей

Сообщается, что ошибка проявляется в версии Android 9 Pie и связана с функцией cleanOrphans. Согласно отчёту пользователя, ошибка наблюдалась при работе с загруженными файлами, в частности с изображениями. Юзер пытался переместить их из папки с загрузками в другую. Всё было нормально до тех пор, пока устройство не переходило в Doze Mode, то есть, по сути, энергосберегающий режим. После этого система просто удаляла файлы.

Это не первый отчёт о данной ошибке за последние несколько лет. Дело в том, что в режиме Doze Mode некоторые файлы проверяются. И, видимо, это касается именно тех файлов, которые перемещают из папки загрузок.