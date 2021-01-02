Из-за ошибки в прошивке смартфонов Samsung пропала информация о заряде батареи

Пользователи GalaxyClub рассказали, что статистика о батарее и уровне зарядки в смартфонах с One UI 3.0 выглядит пустой с начала года. Проблема касается в том числе флагманов серий Galaxy S20 и Galaxy Note 20.

Статистика батареи доступна в настройках. На смартфонах Samsung там можно увидеть дополнительные подробности о циклах использования и времени зарядки. Многие пользователи сообщили, что это меню у них выглядит пустым. Видны только базовые данные, например о том, сколько ещё времени телефон проработает на одном заряде.

Неясно, что именно вызывает эту ошибку. Samsung пока официально проблему не признала.