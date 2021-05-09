Из-за ошибок прошивки смартфоны Xiaomi «сломались»

Ошибки с прошивкой наблюдаются даже на выпущенных уже давно смартфонах. Например, в Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro наблюдается некорректное отображение иконок в тёмной теме, появление чёрного экрана во время воспроизведения видео, ошибки с отображением элементов и значков в режиме Always on Display, зависание во время игр, проблемы с анимацией на экране блокировки, блики и мерцание на дисплеях после разблокировки, незакрытие уведомлений при перезапуске смартфонов, а также проблемы со звуком и отображением текста в WhatsApp.

Пользователи Poco M3 же пожаловались, что из-за недоработок в MIUI 12 сталкиваются с невозможностью включить смартфон после последних обновлений. Проблема со случайными перезагрузками есть также на Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro. Не устраняются и баги с преждевременной разрядкой и воспроизведением звука в Redmi Note 8.

Почему Xiaomi не спешит решать эти проблемы, неясно.