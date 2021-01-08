Телефоны
Сегодня 16:01
Из-за плёнки флагманский смартфон Samsung мог разблокировать любой человек
Стоит установить последнее обновление безопасности
Из-за защитной плёнки для смартфонов серии Galaxy Note20 устройства мог разблокировать любой человек. Ему нужно было просто отсканировать палец.
Об ошибке журналистам стало известно только из описания январского обновления безопасности Samsung. Компания рассказала, что без лишнего шума исправила «ненормальное поведение» сканера отпечатков пальцев в смартфонах Galaxy Note20. Сообщается, что защитная плёнка могла поставить под угрозу безопасность пользователя. Из-за неё могло происходить ложноположительное срабатывание сканера. Samsung внесла изменения в программное обеспечение, чтобы исправить ситуацию. Владельцам Galaxy Note20 стоит скорее установить обновление.
Напомним, что это не первый раз, когда устройства Samsung сталкиваются с проблемой ложного распознавания отпечатков пальцев. Такое было и со смартфонами серии Galaxy S10, причём тоже из-за плёнки.