Из-за приостановки завода Samsung сократится производство 5G-смартфонов

Как полагают специалисты TrendForce, использование производственных мощностей на заводе вернётся в норму только после марта. На этом предприятии изготавливаются радиочастотные микросхемы (RFIC), которые нужны для поддержки 5G. Эти чипы применяются в смартфонах, а также в точках доступа и модемах 5G.

Аналитики заявили, что приостановка завода приведёт к тому, что выпуск 5G-смартфонов сократится втором квартале на 30%. Также специалисты TrendForce подсчитали, что поставки всех смартфонов за этот период уменьшатся на 5%.

Напомним, в феврале в Техасе объявили режим стихийного бедствия из-за внезапных морозов.