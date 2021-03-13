Телефоны
Сегодня в 11:57
Из-за приостановки завода Samsung сократится производство 5G-смартфонов
А приостановка произошла из-за морозов
Недавно завод Samsung в Техасе был вынужден приостановить работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Аналитики говорят, что эта ситуация повлияет на производство 5G-смартфонов.
Как полагают специалисты TrendForce, использование производственных мощностей на заводе вернётся в норму только после марта. На этом предприятии изготавливаются радиочастотные микросхемы (RFIC), которые нужны для поддержки 5G. Эти чипы применяются в смартфонах, а также в точках доступа и модемах 5G.
Аналитики заявили, что приостановка завода приведёт к тому, что выпуск 5G-смартфонов сократится втором квартале на 30%. Также специалисты TrendForce подсчитали, что поставки всех смартфонов за этот период уменьшатся на 5%.
Напомним, в феврале в Техасе объявили режим стихийного бедствия из-за внезапных морозов.