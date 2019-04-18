Из-за сбоя «Связной» продавал айфоны за 6 тысяч рублей

Стоимость iPhone 8 64 ГБ «снизилась» до 5,99 тысяч рублей, iPhone 7 32 ГБ — до 4,99 тысяч рублей. Реальная цена этих устройств в «Связном» составляет 44,99 тысяч рублей и 34,49 тысяч рублей соответственно.

За 15 минут неполадок успело оформить заказы на удешёвленные модели 854 пользователя. Кроме некорректного отображения цен, на сайте были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.

Как сообщила пресс-служба «Связного», все, кто успел заказать смартфоны по низкой цене, гарантированно получат свои покупки. Дополнительную плату с них брать не будут. Те пользователи, которые заказали снятые с производства модели, получат современные смартфоны со стоимостью, эквивалентной цене заказа.