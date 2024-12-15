Из-за смартфонов у людей через 50 лет будут проблемы с социализацией

Решетун объясняет, что долгие часы, проведенные в неподвижном положении за гаджетами, вредят позвоночнику и мышцам. Со временем это приводит к нарушению осанки, болям в спине и другим проблемам со скелетом.

Вторая проблема — социальная адаптация. Поскольку люди проводят все больше времени в виртуальном пространстве, общение лицом к лицу страдает. Решетун предупреждает, что это может повлиять на отношения между людьми, например, между врачами и пациентами или учителями и студентами. Непонимание и социальная изоляция могут стать широко распространенным явлением.

Ученые даже смоделировали, как могут выглядеть современные подростки к 2050 году, если сохранятся нынешние привычки. Результаты показывают очевидные физические и социальные последствия.

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