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Опубликовано 08 сентября 2024, 03:45
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Из-за утонувших iPhone на Apple решили подать коллективный иск

Не такие они и водонепроницаемые
Квебекская юридическая фирма LPC Avocats добивается разрешения на подачу коллективного иска против Apple, утверждая, что компания ввела потребителей в заблуждение относительно водонепроницаемости своих iPhone. В иске утверждается, что, хотя Apple рекламирует свои устройства как «водонепроницаемые», компания систематически отказывается выполнять гарантийные обязательства по поврежденным водой телефонам.
Из-за утонувших iPhone на Apple решили подать коллективный иск
© Ferra

В иске, возглавляемом адвокатом Джоуи Зукраном, утверждается, что гарантия Apple почему-то не распространяется на повреждения от попадания жидкости, несмотря на маркетинговые заверения компании о том, что iPhone может выдержать такие условия. В деле фигурирует 19-летний студент, чей iPhone перестал работать после контакта с водой во время каникул в Мексике. Несмотря на то, что телефон был относительно новым, Apple якобы отказалась ремонтировать или заменять его из-за контакта с жидкостью.

Зукран утверждает, что это исключение противоречит рекламным заявлениям Apple, и добивается признания недействительным пункта о контакте с жидкостью в гарантии. Коллективный иск направлен на возмещение ущерба пострадавшим пользователям, компенсацию расходов на ремонт и выплату 500 долларов лицам, присоединившимся к иску.

Источник:CTV News
Автор:Максим Многословный
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