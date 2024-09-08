Из-за утонувших iPhone на Apple решили подать коллективный иск

В иске, возглавляемом адвокатом Джоуи Зукраном, утверждается, что гарантия Apple почему-то не распространяется на повреждения от попадания жидкости, несмотря на маркетинговые заверения компании о том, что iPhone может выдержать такие условия. В деле фигурирует 19-летний студент, чей iPhone перестал работать после контакта с водой во время каникул в Мексике. Несмотря на то, что телефон был относительно новым, Apple якобы отказалась ремонтировать или заменять его из-за контакта с жидкостью.

Зукран утверждает, что это исключение противоречит рекламным заявлениям Apple, и добивается признания недействительным пункта о контакте с жидкостью в гарантии. Коллективный иск направлен на возмещение ущерба пострадавшим пользователям, компенсацию расходов на ремонт и выплату 500 долларов лицам, присоединившимся к иску.