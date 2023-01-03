Из-за загадочной проблемы смартфоны Samsung Galaxy «зависают» на июльском обновлении

Отмечается, что проблема, похоже, появилась после выхода обновления до One UI 5 на базе Android 13. Она затрагивает также модель Galaxy A52. Пользователи рассказывают, что несмотря на ручную проверку обновлений, их телефоны остаются «зависшими» на июльском. В некоторых случаях пользователи могут установить новую сборку, однако после перезагрузки апдейт системы Google Play остаётся с маркировкой Июль 2022.

Можно попробовать вручную установить сборку за ноябрь 2022 года. Пока других решений проблемы нет.