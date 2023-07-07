Из-за зарядки в удлинителе сгорела квартира в Уфе

Шесть человек, включая двух детей, успели эвакуироваться из здания по лестничным маршам до прибытия пожарных. Пожарная команда МЧС прибыла на место происшествия в течение двух минут и немедленно приступила к спасению людей из пострадавшей зоны. Пожар был локализован и потушен в течение 15 минут, что предотвратило его дальнейшее распространение.

В операции по тушению пожара были задействованы 11 пожарных и четыре пожарные машины. Пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан сообщила, что по факту происшествия проводится расследование следователем ведомства.

Данный инцидент служит напоминанием о необходимости всегда соблюдать осторожность при использовании электроприборов, а также следить за тем, чтобы зарядные устройства и удлинители не оставались без присмотра и не были подключены на длительное время.