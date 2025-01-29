Избранные владельцы iPhone получили доступ к спутниковой связи через Starlink

Ранее Apple использовала спутниковую связь Globalstar, но теперь она также сотрудничает с SpaceX и T-Mobile. Они впервые объявили о своем партнерстве в 2022 году, а в декабре T-Mobile открыла бета-программу для избранных устройств.

С выходом iOS 18.3 небольшое количество пользователей iPhone теперь могут протестировать отправку СМС со спутника Starlink. Компания T-Mobile разослала сообщения «счастливчикам», объяснив, что теперь они могут отправлять тексты практически из любого места, обновившись до iOS 18.3.

В настоящее время этот спутниковый сервис поддерживает только отправку текстовых сообщений, но в будущих обновлениях появится возможность передачи данных и голосовых вызовов.