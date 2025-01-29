Избранные владельцы iPhone получили доступ к спутниковой связи через Starlink

Опубликовано 29 января 2025, 18:121 мин.
Избранные владельцы iPhone получили доступ к спутниковой связи через StarlinkiOS 18.3 открывает возможности
Обновление iOS 18.3 добавила возможность спутниковой связи через Starlink в некоторые модели iPhone. Эта функция позволяет пользователям отправлять тексты через спутник SpaceX Маска, когда они находятся вне зоны действия обычной сотовой связи.
Ранее Apple использовала спутниковую связь Globalstar, но теперь она также сотрудничает с SpaceX и T-Mobile. Они впервые объявили о своем партнерстве в 2022 году, а в декабре T-Mobile открыла бета-программу для избранных устройств.
С выходом iOS 18.3 небольшое количество пользователей iPhone теперь могут протестировать отправку СМС со спутника Starlink. Компания T-Mobile разослала сообщения «счастливчикам», объяснив, что теперь они могут отправлять тексты практически из любого места, обновившись до iOS 18.3.
В настоящее время этот спутниковый сервис поддерживает только отправку текстовых сообщений, но в будущих обновлениях появится возможность передачи данных и голосовых вызовов.