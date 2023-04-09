Изобретатель мобильного телефона каждый год покупает новый iPhone

В интервью Купер признался, что, по его мнению, каждое поколение становится умнее. Он заявил, что никогда не будет так хорошо пользоваться смартфонами, как его внуки. Тем не менее каждый год инженер покупает новый iPhone и ежедневно использует Apple Watch.

Купер рассказал, что в основном использует свой телефон для связи. Совершает звонки, отправляет сообщения, а также выполняет несколько дополнительных задач.