Изобретатель мобильного телефона посмеялся над людьми, которые «сидят» в смартфоне по 5 часов в день

Ведущая шоу сказала 92-летнему Куперу, что проводит каждый день по пять часов в своём телефоне. Изобретатель на это ответил: «Действительно? Вы действительно тратите пять часов в день? Займитесь жизнью!». Затем он посмеялся над идеей, что кто-то может проводить так много времени в своём телефоне каждый день.

Сам Купер сообщил, что проводит с мобильным телефоном менее 5% своего времени