Изобретатель мобильного телефона посмеялся над людьми, которые «сидят» в смартфоне по 5 часов в день

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Изобретатель мобильного телефона посмеялся над людьми, которые «сидят» в смартфоне по 5 часов в деньСам он проводит там гораздо меньше времени
Американский инженер и физик Мартин Купер, который когда-то выдвинул идею, что размер мобильного телефона нужно уменьшить до такого, чтобы люди могли носить его с собой в руке, выступил в шоу BBC Breakfast. Там он высказал своё мнение по поводу того, как современные люди используют смартфоны.
Ведущая шоу сказала 92-летнему Куперу, что проводит каждый день по пять часов в своём телефоне. Изобретатель на это ответил: «Действительно? Вы действительно тратите пять часов в день? Займитесь жизнью!». Затем он посмеялся над идеей, что кто-то может проводить так много времени в своём телефоне каждый день.
Сам Купер сообщил, что проводит с мобильным телефоном менее 5% своего времени