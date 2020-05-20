Известный бенчмарк составил рейтинг самых мощных процессоров для Android-смартфонов

AnTuTu представил визуализацию в виде ракеты. Выше всех располагается процессор Qualcomm Snapdragon 865. Это значит, что он быстрее всех своих конкурентов.

За ним следует платформа Samsung Exynos 990. По расстоянию между процессорами, кстати, можно судить и о разрыве в производительности.