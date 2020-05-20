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Известный бенчмарк составил рейтинг самых мощных процессоров для Android-смартфонов
Угадаете, кто лучший?
AnTuTu опубликовал новую страницу на своём сайте с интересной инфографикой — известный бенчмарк составил рейтинг самых мощных процессоров для Android-смартфонов.
AnTuTu представил визуализацию в виде ракеты. Выше всех располагается процессор Qualcomm Snapdragon 865. Это значит, что он быстрее всех своих конкурентов.
За ним следует платформа Samsung Exynos 990. По расстоянию между процессорами, кстати, можно судить и о разрыве в производительности.
Сообщается, что в рейтинге AnTuTu учитывались только оценки CPU и GPU платформ. Для составления инфографики взяли оценки со всех смартфонов, использующих эти процессоры.
Это не единственная диаграмма на сайте AnTuTu. Бенчмарк также визуализировал разницу в производительности по задачам искусственного интеллекта у различных чипсетов.