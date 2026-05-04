Известный инсайдер Эван Бласс перестанет «сливать» новинки смартфонов

04 мая 2026, 16:16
Известный инсайдер Эван Бласс перестанет «сливать» новинки смартфоновСпустя долгие годы работы
Один из самых надёжных инсайдеров в мире технологий — Эван Бласс — объявил, что прекращает публиковать утечки о новых смартфонах. Этим он занимался более 15 лет.
В своём сообщении в соцсетях Бласс написал, мол, это «вероятно» его последний пост на платформе. Он назвал «слив» информации и публикацию обоев для экранов «непродуктивным отвлечением» на данном этапе жизни. Причинами он назвал финансовые трудности и хроническое заболевание.
Благодаря Блассу, кстати, задолго до официальных анонсов появлялись изображения флагманов Samsung, складных Motorola Razr, устройств Pixel и др.
Пока остаётся только наблюдать.