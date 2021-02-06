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Сегодня в 15:32
К 2025 году половина смартфонов будут хорошо защищены от взлома
Получат аппаратные средства защиты
Исследователи из Counterpoint Technology Market Research пришли к выводу, что к 2025 году половина смартфонов будут оснащены аппаратными средствами безопасности. То есть больше устройств окажутся хорошо защищены от взлома.
Аналитики отметили, что сейчас смартфоны всё чаще используются для таких целей, как денежные переводы, хранение биометрических данных, цифровых ключей и т.д. То есть устройства действительно необходимо хорошо защищать.
По оценкам специалистов, в первой половине 2020 года около 35% от всех смартфонов на мировом рынке имели аппаратные средства защиты. Речь идёт, например, о блоке для обеспечения безопасности транзакций eSE (embedded Secure Element) и специальной области для безопасного исполнения кода TEE (Trusted Execution Environment).
Аналитики считают, что к 2025 году доля смартфонов с подобной защитой превысит 50%. Уже в 2021 году этот показатель достигнет 38%.