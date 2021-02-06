К 2025 году половина смартфонов будут хорошо защищены от взлома

Аналитики отметили, что сейчас смартфоны всё чаще используются для таких целей, как денежные переводы, хранение биометрических данных, цифровых ключей и т.д. То есть устройства действительно необходимо хорошо защищать.

По оценкам специалистов, в первой половине 2020 года около 35% от всех смартфонов на мировом рынке имели аппаратные средства защиты. Речь идёт, например, о блоке для обеспечения безопасности транзакций eSE (embedded Secure Element) и специальной области для безопасного исполнения кода TEE (Trusted Execution Environment).