К обходу блокировок Apple- и Google Pay стикерами на телефон присоединились еще 2 банка и не только

11:52, 09 марта 2023
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К обходу блокировок Apple- и Google Pay стикерами на телефон присоединились еще 2 банка и не толькоДругие банки тоже не отстают
Дом.РФ, Росбанк и Экспобанк к августу этого года хотят вывести на российский рынок свои платежные стикеры, пишут "Известия". Эти стикеры должны заменить собой ушедшие из России Apple- и Google Pay. Они крепятся на смартфон или чехол и позволяют касанием совершать покупки в магазинах.
Фото: Unsplash
Как пишет издание, Сбер и Тинькофф уже раздали россиянам по 100 000 и 200 000 стикеров соответственно.
“Росбанк”, например, планирует ввести такой инструмент уже к маю, у "Дом.РФ" в сроках обозначен второй квартал этого года, а “Экспобанк” обзаведется ими в июне-июле.
Платежные стикеры, кстати, тестируют еще и ВТБ, Почта Банк, Абсолют и Хоум Кредит, но у них, в отличие от вышеперечисленных компаний, точные сроки не названы.