К обходу блокировок Apple- и Google Pay стикерами на телефон присоединились еще 2 банка и не только

Как пишет издание, Сбер и Тинькофф уже раздали россиянам по 100 000 и 200 000 стикеров соответственно.

“Росбанк”, например, планирует ввести такой инструмент уже к маю, у "Дом.РФ" в сроках обозначен второй квартал этого года, а “Экспобанк” обзаведется ими в июне-июле.

Платежные стикеры, кстати, тестируют еще и ВТБ, Почта Банк, Абсолют и Хоум Кредит, но у них, в отличие от вышеперечисленных компаний, точные сроки не названы.