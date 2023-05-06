К релизу следующих флагманов Google Pixel 8 компания обновит еще и линейку смарт-часов

Хотя подробностей пока мало, Google обычно представляет свои новые флагманские устройства Pixel в октябре. Нынешние Pixel Watch, к сожалению, отстают от конкурентов, таких как Apple Watch, по эффективности и производительности.

В Pixel Watch 2 эти недостатки могут быть устранены с помощью более новой SoC, что позволит, например, увеличить время автономной работы и общую функциональность.

Google вполне может включить датчики здоровья из линейки Fitbit, которой она также владеет.

Больше слухов, как и подробностей об устройстве, стоит ждать ближе к октябрю, но, учитывая амбиции Google, можно надеяться на неплохое устройство.