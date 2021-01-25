К выходу готовится новый смартфон со 160-Гц экраном

Сообщается, что кодовое название новинки — Race, а модельный номер — RMX2202. Топ-менеджер Realme сообщил, что смартфон представят в ближайший месяц. Это случится после 12 февраля.

Ожидается, что в новой флагманской линейке будет модель Realme Race Pro. Она получит OLED-дисплей диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1440 x 3200 пикселей. Частота обновления экрана составит 160 Гц. Смартфон будет оснащён тройной системой камер из 64-Мп, 13-Мп и 13-Мп датчиков. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Будет поддержка 125-Вт быстрой зарядки.