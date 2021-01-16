К выходу готовится удешевлённая версия флагманского процессора Snapdragon 888

Он фигурирует в базе под модельным номером V2045. Смартфон набрал 1034 баллов в одноядерном тесте и 3513 баллов в многоядерном. Результаты процессора ниже, чем у Snapdragon 888 и выше, чем у Snapdragon 865. Источники предположили, что это может быть модель Snapdragon 870, слухи о которой ходили в прошлом году.

По информации инсайдеров, Snapdragon 870 — это слегка ухудшенная версия Snapdragon 888. Пока информации о платформе мало. Известно, по сути, лишь то, что можно ожидать выход промежуточной модели между Snapdragon 865 и Snapdragon 888.