К выпуску готовится 4G-телефон с дисковым номеронабирателем

Если предыдущее устройство Жюстин создала для себя, то новый телефон она хочет продавать. Помимо поддержки 4G он получит дополнительные функции.

К сожалению, фотографий новинки пока нет. Зато известно, какие обновления предусмотрены в телефоне. Теперь в нём будет механический звонок, ePaper-дисплей побольше размером, слот для карт SD и USB порт для отправки AT-команд на сетевой приёмопередатчик.

Жюстин надеется, что коммерческий образец телефона будет готов к сентябрю.