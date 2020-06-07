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К выпуску готовится 4G-телефон с дисковым номеронабирателем
И механическим звонком
В феврале мы писали о том, как американка Жюстин Хаупт (Justine Haupt) создала мобильный телефон в стиле домашнего дискового. Она заявила, что такое устройство гораздо удобнее, так как не отвлекает её. Тот телефон поддерживал 3G, теперь же девушка готовит к выпуску 4G-телефон с дисковым номеронабирателем.
Если предыдущее устройство Жюстин создала для себя, то новый телефон она хочет продавать. Помимо поддержки 4G он получит дополнительные функции.
К сожалению, фотографий новинки пока нет. Зато известно, какие обновления предусмотрены в телефоне. Теперь в нём будет механический звонок, ePaper-дисплей побольше размером, слот для карт SD и USB порт для отправки AT-команд на сетевой приёмопередатчик.
Жюстин надеется, что коммерческий образец телефона будет готов к сентябрю.