К выпуску готовится 5G-смартфон Motorola «Киев»

Это кодовое имя, поэтому не исключено, что на рынок смартфон выйдет под другим названием. Известно, что Motorola «Киев» получит процессор Qualcomm Snapdragon 690, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Устройство также будет оснащено слотом для microSD.

Разработчики установили в смартфон OLED-панель разрешением FHD и частотой обновления 60 Гц. Размер экрана, к сожалению, пока неизвестен. Скорее всего, в нём будет вырез под селфи-камеру.

Что касается камер, то Motorola «Киев» получит основной датчик Samsung GM1 на 48 Мп, дополнительный Samsung S5K4H7 на 8 Мп и сенсор глубины на 2 Мп. Фронталка будет 16-Мп.

Новинка выйдет под управлением Android 10. Смартфон также получит модуль NFC для бесконтактной оплаты. Когда Motorola «Киев» выйдет на рынок, пока неясно.