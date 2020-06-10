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К выпуску готовится смартфон с 16 ГБ оперативной памяти и вентилятором в прозрачном корпусе
Он выйдет под брендом Nubia
В конце мая начались продажи особого варианта флагманского смартфона Nubia Red Magic 5G, который отличился прозрачным корпусом. Теперь к выпуску готовится обновлённая версия устройства с 16 ГБ оперативной памяти и вентилятором в таком же корпусе.
Как выглядит Nubia Red Magic 5G Deuterium Transparent Edition, можно посмотреть в этом ролике.
Интереснее всего здесь, конечно, работа вентилятора. Он вращается со скоростью 15 000 об/мин. Система охлаждения работает вкупе с процессором Snapdragon 865.
В новой версии Nubia Red Magic 5G Deuterium Transparent Edition получит 16 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Новинка должна поступить в продажу 14 июня. Стоить она будет около $740.