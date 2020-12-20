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К выпуску готовится смартфон с экономичным чёрно-белым экраном и 5G
С экраном, как у электронных книг
Hisense готовится к выпуску первого 5G-смартфона с дисплеем на основе «электронных чернил» e-ink, который является экономичным и используется в электронных книгах. Устройство получит название Hisense A7.
Глобальный анонс новинки ожидается 22 декабря. Сообщается, что Hisense A7 не получит цветной экран, как у его «родственников» Hisense A5 Pro и др. То есть 5G-устройство будет чёрно-белым.
В тизере смартфона также показано, что он и выйдет в двух цветах корпуса — чёрном и белом. У аппарата будет одиночная камера на задней панели со вспышкой. Также имеется сканер отпечатков пальцев.
Журналисты считают, что в качестве аппаратной основы Hisense A7 выступает процессор UNISOC 5G. Стоит отметить, что устройство должно получить хорошую автономность, даже несмотря на поддержку сетей 5G. Для e-ink дисплеев характерно малое потребление энергии. Оно и вовсе может быть нулевым при передаче статичных изображений.