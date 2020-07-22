Качество дополнительных камер iPhone наконец подтянут до уровня конкурентов на Android

Куо рассказал, что в 2020-2021 годах в число поставщиков Apple войдёт корейская компания Semco. Аналитик считает, что Semco будет предоставлять купертиновцам новые перископные телефото объективы. iPhone с такой системой камерой могут выйти в 2022 году.

Ранее Куо сообщал, что Apple планирует разработать такие модули совместно с тайваньским Genius Electronic Optical, однако, видимо, планы изменились.

Стоит отметить, что перископные модули уже встречаются в смартфонах других производителей. Huawei, например, поставляет модели P30 Pro и P40 Pro+, а Samsung — Galaxy S20 Ultra.