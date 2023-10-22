Качество камер iPhone 14 Pro сравнили с iPhone 15 Pro

Прежде всего, нужно сказать о цветопередаче у iPhone 15 Pro и 14 Pro. Фото на 15 Pro получаются более насыщенными. Также у него теперь есть возможность перейти с режима 12 МП в режим 24 МП, поэтому снимки выходят более чёткими.

Кроме того, iPhone 15 Pro лучше справляется с засветами на фото, то есть HDR у него работает лучше по сравнению с 14 Pro. Это касается как основной камеры, так и широкоугольной.

В условиях плохой освещённости новинка тоже выдаёт более чёткие фотографии. Это заметно по тому, как смартфон обрабатывает лицо человека.