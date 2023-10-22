Качество камер iPhone 14 Pro сравнили с iPhone 15 Pro

Качество камер iPhone 14 Pro сравнили с iPhone 15 ProБольшая ли между ними разница?
На YouTube-канале Versus выяснили, намного ли лучше iPhone 15 Pro стал снимать фото и видео по сравнению с iPhone 14 Pro.
Прежде всего, нужно сказать о цветопередаче у iPhone 15 Pro и 14 Pro. Фото на 15 Pro получаются более насыщенными. Также у него теперь есть возможность перейти с режима 12 МП в режим 24 МП, поэтому снимки выходят более чёткими.
Кроме того, iPhone 15 Pro лучше справляется с засветами на фото, то есть HDR у него работает лучше по сравнению с 14 Pro. Это касается как основной камеры, так и широкоугольной.
В условиях плохой освещённости новинка тоже выдаёт более чёткие фотографии. Это заметно по тому, как смартфон обрабатывает лицо человека.
15 Pro получил несколько обновлений, связанных с портретным режимом. Это возможность делать из обычной фотографии портретный снимок с размытием заднего фона, а также лучшая обработка краёв.
Видео на основную камеру получаются на 14 Pro и 15 Pro абсолютно одинаковыми. При этом на iPhone 15 Pro вы теперь можете записывать видео в новом формате - ProRes. Благодаря этому у вас будет сохраняться больше информации о светлых и тёмных участках на видео и будет больше возможностей при постобработке.
Оба телефона имеют 3-кратный оптический зум, но iPhone 15 Pro обладает также и 5-кратным оптическим.
С точки зрения стабилизации изображения ситуация тоже не изменилась. Работает в обоих случаях всё хорошо.
Однако селфи-фото более резкими получались на iPhone 14 Pro. Видео на фронтальную камеру более приятными были у iPhone 15 Pro.