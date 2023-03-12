Как 5G изменит смартфоны в ближайшие 5 лет

1. Новые технологии в смартфонах.

Свойства сетей 5G, в том числе низкая задержка и улучшенные скорости загрузки и выгрузки данных, вероятно, приведут к массовому внедрению приложений виртуальной реальности (VR). Эти технологии существуют уже давно, но их возможности ограничены старыми поколениями мобильных сетей.

2. Большее покрытие.

Телекоммуникационные гиганты могут развернуть 5G, используя имеющуюся экосистему, а также расширяя возможности подключения к сотовым сетям.

3. Смартфоны станут доступнее.

Не исключено, что телекоммуникационные компании предложат более привлекательные опции для клиентов, желающих перейти на новый смартфон 5G. Кроме того, сами производители телефонов будут выпускать более доступные модели.