Как AirDrop, но для Android: Google запустила Tap to Share

Это очень просто … Находясь на главном экране, просто поднесите совместимое устройство Android к другому устройству Android, чтобы мгновенно обменяться контактами в обоих направлениях. Чтобы поделиться фотографиями или видео, откройте меню «Поделиться» на своём телефоне, а затем соприкосните устройства друг с другом.