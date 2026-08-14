Как AirDrop, но для Android: Google запустила Tap to Share

Опубликовано 14 августа 2026, 21:171 мин.
Как AirDrop, но для Android: Google запустила Tap to ShareПередача файлов по касанию
Google показала функцию Tap to Share для Android-устройств. Она работает через сервис Quick Share и позволяет обмениваться контактами, фото и видео, просто поднеся два смартфона друг к другу.
Как пишет Google:
Это очень просто … Находясь на главном экране, просто поднесите совместимое устройство Android к другому устройству Android, чтобы мгновенно обменяться контактами в обоих направлениях. Чтобы поделиться фотографиями или видео, откройте меню «Поделиться» на своём телефоне, а затем соприкосните устройства друг с другом.
Функция уже доступна начиная с Pixel 6 и новее. Google обещает, что в ближайшее время Tap to Share появится на складных Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8. А к концу года функция станет доступна на большинстве других Android-устройств.
Источник:Google
Автор:Максим Многословный
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