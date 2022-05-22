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Как будет фотографировать новый смартфон Xiaomi Redmi Note 11T Pro+

Опубликованы два снимка
Главный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал в китайской социальной сети Weibo новые тизеры смартфона Redmi Note 11T Pro+.
Как будет фотографировать новый смартфон Xiaomi Redmi Note 11T Pro+

Топ-менеджер рассказал о камере будущего устройства. В ней будет основной датчик на 64 Мп оптического формата 1/1,72 дюйма с пикселями размером 1,6 мкм. Максимальное разрешение снимков на такой сенсор составит 9280 x 6944 пикселей. Лу Вейбинг продемонстрировал две фотографии, сделанные на смартфон.

Как будет фотографировать новый смартфон Xiaomi Redmi Note 11T Pro+

Также о Redmi Note 11T Pro+ известно, что он получит хорошие стереодинамики, поддержку Dolby Atmos, мощный вибромотор, NFC, разъём 3,5 мм, MIUI 13 из коробки, Bluetooth 5.3.

Презентация нового смартфона должна состояться 24 мая.

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