Как будет фотографировать новый смартфон Xiaomi Redmi Note 11T Pro+

Топ-менеджер рассказал о камере будущего устройства. В ней будет основной датчик на 64 Мп оптического формата 1/1,72 дюйма с пикселями размером 1,6 мкм. Максимальное разрешение снимков на такой сенсор составит 9280 x 6944 пикселей. Лу Вейбинг продемонстрировал две фотографии, сделанные на смартфон.