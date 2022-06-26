Как будет работать всегда включённый дисплей в новых iPhone

Гурмэн утверждает, что Apple действительно работала над интерфейсом экрана блокировки в iOS 16 совместно с always-on. Эта функция будет в iPhone 14 Pro. Как и в случае с Apple Watch, опция позволит пользователям смартфона просматривать виджеты с погодой, уровень заряда батареи, уведомления и др., пока дисплей остаётся с низкими яркостью и частотой кадров.

Также будет предусмотрена новая функция под названием «Живые действия» (Live Activities), которая поможет пользователю отслеживать некоторые события, например, доставку еды или спортивные мероприятия, с экрана блокировки.

Бета-версия iOS 16 для разработчиков уже вышла, а общедоступная бета-версия будет выпущена в июле.