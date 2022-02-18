Как будет выглядеть 194-Мп камера на смартфоне

На рендерах Motorola Frontier показан со всех стороны в сером корпусе. Спереди установлен изогнутый дисплей с вырезом для селфи-камеры. Предыдущие утечки указывали, что размер панели составит 6,7 дюйма.

Но больше всего внимания привлекает задняя панель смартфона из-за чрезвычайно большой основной камеры. Сообщалось, что она имеет разрешение 194 Мп, что является самым высоким показателем в отрасли. Ожидается, что этим датчиком будет S5KHP1 производства Samsung.