Как будет выглядеть человек в 2100 году из-за смартфонов

Авторов модели вдохновило исследование, которое показало, что средний американец ежедневно проводит семь часов в интернете. Принимая это во внимание, команда изучила множество научных данных и точек зрения экспертов на психологические и физические изменения, вызванные постоянным воздействием мобильных телефонов, компьютеров и телевидения.

Внешний вид человека, который постоянно пользуется гаджетами, получился неприглядный. Так, человек будущего горбатый, так как постоянно смотрит в экраны, а это нагружает те части тела, которые влияют на осанку. Если часами смотреть в телефон, шея растягивается, а позвоночник смещается. В результате мышцы шеи должны работать больше, чтобы поддерживать голову.