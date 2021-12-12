Как будет выглядеть гибкий смартфон Honor

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Как будет выглядеть гибкий смартфон HonorHonor Magic Fold 5G
Разговоры о гибком смартфоне Honor начались уже давно. Ожидается, что компания, которая ныне не зависит от Huawei, выпустит складную модель позже в первом квартале 2022 года.
Модель, по слухам, должна называться Honor Magic Fold 5G. Рендеры устройства опубликовал в Twitter инсайдер Teme (@RODENT950). Как и у двух последних моделей Galaxy Z Fold от Samsung, внешний экран тут занимает переднюю часть смартфона, а при полном открытии появляется большой дисплей размером с планшет.
Сообщается, что основной экран Honor Magic Fold 5G будет 8-дюймовым и получит разрешение 2200 x 2480 пикселей. У него будет установлена камера с датчиком на 108 Мп. Селфи-камера тут тоже будет —разрешением 16 Мп. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.
Источник: Phonearena