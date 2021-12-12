Как будет выглядеть гибкий смартфон Honor

Сообщается, что основной экран Honor Magic Fold 5G будет 8-дюймовым и получит разрешение 2200 x 2480 пикселей. У него будет установлена камера с датчиком на 108 Мп. Селфи-камера тут тоже будет —разрешением 16 Мп. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.