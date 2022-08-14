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Как будет выглядеть iPhone 14 Pro с новой системой

С iOS 16
Графический дизайнер AR7 опубликовал концептуальные рендеры, которые показывают, как iPhone 14 Pro мог бы выглядеть с операционной системой iOS 16.
Как будет выглядеть iPhone 14 Pro с новой системой

Рендеры основаны на имеющейся информации о новых смартфонах Apple. Поэтому у iPhone 14 Pro чётко видны вырезы под фронтальные датчики в виде овалов, а не «чёлки».

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Фото: AR7

По слухам, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max станут первыми смартфонами Apple с постоянно включённым дисплеем (Always-On Display) благодаря новой OLED-панели с переменной частотой обновления.

Презентация новинок состоится уже в начале сентября.

Источник:9to5mac
Теги:
#iPhone 14 Pro
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#iOS 16
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