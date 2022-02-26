Как будет выглядеть новый бюджетный смартфон Poco с SuperAMOLED-экраном

Смартфон будет поставляться в трёх цветах: жёлтом, синем и чёрном. В устройстве будет установлен дисплей SuperAMOLED с пиковой яркостью 1000 нит. Его диагональ составит 6,43 дюйма.

Сообщается, что POCO M4 Pro 4G будет весить всего 179,5 грамма. Его «сердцем» станет процессор MediaTek Helio G96, а питать его будет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки на 33 Вт.