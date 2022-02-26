Как будет выглядеть новый бюджетный смартфон Poco с SuperAMOLED-экраном

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Как будет выглядеть новый бюджетный смартфон Poco с SuperAMOLED-экраномМодель M4 Pro 4G
Xiaomi запланировала запуск смартфона POCO M4 Pro 4G 28 февраля в Индии и Европе. Перед его дебютом компания раскрыла дизайн и цвета устройства.
Похоже, что POCO M4 Pro 4G имеет такой же блок камеры, что у и модели 5G. Он лишь немного видеоизменён. Согласно слухам, основной модуль камеры представлен датчиком на 64 Мп. Два других датчика будут 8-мегапиксельным и 2-мегапиксельным.
Смартфон будет поставляться в трёх цветах: жёлтом, синем и чёрном. В устройстве будет установлен дисплей SuperAMOLED с пиковой яркостью 1000 нит. Его диагональ составит 6,43 дюйма.
Сообщается, что POCO M4 Pro 4G будет весить всего 179,5 грамма. Его «сердцем» станет процессор MediaTek Helio G96, а питать его будет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки на 33 Вт.
Источник: Gizmochina