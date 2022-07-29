Как будет выглядеть новый режим "always-on" в дисплеях iPhone 14 Pro

Режим “always-on” позволяет системе постоянно отображать на экране некоторую информацию, например, часы, потребляя при этом очень мало энергии аккумулятора.

9to5Mac обнаружил многочисленные упоминания о поддержке постоянно включенного дисплея в iOS 16, что подтверждает все слухи об iPhone 14 Pro. Существует даже “внутренний режим”, который Apple использует для тестирования “always-on” на iPhone 13.

Когда речь заходит о смартфонах Android с постоянно включенным дисплеем, эта функция работает практически одинаково у всех. Вы получаете черный экран с часами и иногда виджетами. Однако, возможно, Apple работает над чем-то более сложным для iPhone 14 Pro.

Основываясь на внутренних файлах iOS 16 beta 4, 9to5Mac обнаружил, что системные обои уже готовы для этого нового режима. Родные обои системы теперь имеют новое состояние под названием "Сон", которое имеет очень темные и блеклые элементы.

Как только пользователь выключит экран iPhone 14 Pro, обои перейдут в состояние "Сон". Изданию удалось воспроизвести новое поведение, которое вы можете увидеть ниже: