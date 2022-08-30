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Как будет выглядеть новый смартфон-раскладушка Huawei

Не похож на старый
Huawei представит серию смартфонов Mate 50 6 сентября, но как оказалось, у компании есть ещё новинки в запасе. В сети появились изображения складного смартфона, который является преемником Huawei P50 Pocket.
Как будет выглядеть новый смартфон-раскладушка Huawei

Устройство получило номер модели BAL-AL80. К сожалению, изображения не сопровождаются подробными характеристиками.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Единственная указанная характеристика — это ёмкость аккумулятора, 4260 мАч, что довольно много для раскладушки (на 260 мАч больше, чем у P50 Pocket). Также понятно, что телефон будет работать под управлением фирменной системы HarmonyOS.

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