Как будет выглядеть новый смартфон-раскладушка Huawei

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Как будет выглядеть новый смартфон-раскладушка HuaweiНе похож на старый
Huawei представит серию смартфонов Mate 50 6 сентября, но как оказалось, у компании есть ещё новинки в запасе. В сети появились изображения складного смартфона, который является преемником Huawei P50 Pocket.
Устройство получило номер модели BAL-AL80. К сожалению, изображения не сопровождаются подробными характеристиками.
Единственная указанная характеристика — это ёмкость аккумулятора, 4260 мАч, что довольно много для раскладушки (на 260 мАч больше, чем у P50 Pocket). Также понятно, что телефон будет работать под управлением фирменной системы HarmonyOS.