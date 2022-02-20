Как будет выглядеть новый защищённый смартфон с двумя экранами

Стало известно, что Doogee S98 будет работать на процессоре Helio G96 под управлением Android 12 из коробки. Компания Doogee предоставит не менее трёх лет обновлений безопасности и версий Android.

S98 будет оснащён 6,3-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением FullHD + с каплевидный вырезов для 16-мегапиксельной селфи-камеры с датчиком Samsung S5K3P9SP. На задней панели смартфона будет ещё один дисплей. Он круглый, похож на тот, что установлен Huawei P50 Pocket. Этот экран будет поддерживать настраиваемые обои и использоваться в качестве видоискателя.