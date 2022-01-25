Как будет выглядеть первый смартфон с 200-Мп камерой

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Как будет выглядеть первый смартфон с 200-Мп камеройЭто будет аппарат Motorola
Стало известно, что дочерняя компания Lenovo Motorola работает над новым флагманским смартфоном с дисплеем частотой 144 Гц, 200-мегапиксельной камерой и чипом Snapdragon 8 Gen 1 Plus.
Этот смартфон может стать первым в мире с 200-мегапиксельной камерой. Его кодовое название — Frontier 22.
Слегка изогнутый OLED-дисплей тут имеет диагональ 6,67 дюйма и разрешение FullHD+. Особое внимание Motorola уделяет тройной камере смартфона. В ней сспользуется 200-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный широкоугольный и 12-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера тут имеет разрешение 60 Мп.
Устройство получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и будет поддерживать мощность зарядки до 125 Вт. Остаётся неясным, под каким именем Motorola будет продавать Frontier 22.
Источник: Winfuture