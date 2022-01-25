Как будет выглядеть первый смартфон с 200-Мп камерой

Этот смартфон может стать первым в мире с 200-мегапиксельной камерой. Его кодовое название — Frontier 22.

Слегка изогнутый OLED-дисплей тут имеет диагональ 6,67 дюйма и разрешение FullHD+. Особое внимание Motorola уделяет тройной камере смартфона. В ней сспользуется 200-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный широкоугольный и 12-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера тут имеет разрешение 60 Мп.