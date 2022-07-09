Как будет выглядеть «прозрачный» смартфон Nothing Phone (1). Качественные изображения

Мы уже знаем большинство ключевых характеристик Nothing Phone (1). Подтверждено, что частота обновления его экрана составит 120 Гц, в дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев. Ожидается, что смартфон будет оснащён 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с вырезом в верхнем левом углу. Что касается камер, то, скорее всего, будут 50-мегапиксельный основной и 16-мегапиксельный сверхширокоугольный датчики. Под капотом у Nothing Phone (1) будет процессор Snapdragon 778+, питать его должен аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки.