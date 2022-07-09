Как будет выглядеть «прозрачный» смартфон Nothing Phone (1). Качественные изображения

Сегодня в 13:34
1 мин.
Как будет выглядеть «прозрачный» смартфон Nothing Phone (1). Качественные изображенияВыйдет в белом и чёрном цвете
Инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал качественные рендеры смартфона Nothing Phone (1), который делает компания, основанная бывшим соучредителем OnePlus. Устройство должны представить уже на следующей неделе.
На рендерах смартфон изображён в белом и чёрном цветовых вариантах.
Мы уже знаем большинство ключевых характеристик Nothing Phone (1). Подтверждено, что частота обновления его экрана составит 120 Гц, в дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев. Ожидается, что смартфон будет оснащён 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с вырезом в верхнем левом углу. Что касается камер, то, скорее всего, будут 50-мегапиксельный основной и 16-мегапиксельный сверхширокоугольный датчики. Под капотом у Nothing Phone (1) будет процессор Snapdragon 778+, питать его должен аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки.