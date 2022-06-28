Как будет выглядеть следующий флагман Huawei Mate 50 Pro. Новые рендеры

Пока мало что известно о серии Mate 50. Журналисты тольк пишут, что в ней будет использоваться 4G-вариант высокопроизводительного чипсета, как и в случае с P50 Pro. Впрочем, недавно компания нашла способ добавить 5G в смартфон, используя чехол с модемом.